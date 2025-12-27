Павло Василенко

Тренера жіночої команди Валенсія B Фернандо Мартіна було знайдено мертвим разом із трьома його дітьми після катастрофи туристичного човна.

Фатальний інцидент стався під час сімейної відпустки іспанського фахівця в Індонезії. Протягом кількох годин Мартін і його діти вважалися зниклими безвісти, однак згодом їхні тіла були знайдені. Інформацію офіційно підтвердив футбольний клуб Валенсія у своїй заяві.

Трагедія сталася у четвер, 25 грудня, поблизу узбережжя Національного парку Комодо на сході Індонезії. Туристичний човен, на якому перебувала родина, зазнав аварії та затонув. За попередніми даними місцевих ЗМІ, причиною могла стати механічна несправність судна, а також складні погодні умови в регіоні.

Дружину Фернандо Мартіна та їхню молодшу доньку вдалося врятувати з-під уламків човна. Вони були доправлені до безпечного місця та отримали необхідну допомогу.

Індонезійська влада продовжує пошуково-рятувальну операцію. Повідомляється, що ще четверо іспанських туристів, які перебували на борту судна, досі вважаються зниклими безвісти.

Футбольна спільнота Іспанії висловлює співчуття родині загиблого тренера, а Валенсія оголосила жалобу у зв’язку з трагедією.