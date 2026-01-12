Павло Василенко

Ситуація навколо посади нового тимчасового тренера Манчестер Юнайтед різко змінилася. Якщо ще напередодні більшість інсайдерів називали головним фаворитом Уле Гуннара Сульшера, то тепер керівництво клубу схиляється до зовсім іншого кандидата. За інформацією авторитетних джерел, саме Майкл Каррік найближчим часом може очолити команду.

Як повідомляє Фабріціо Романо, за останні 12 годин переговори між Карріком, представниками INEOS та керівництвом Манчестер Юнайтед суттєво просунулися. Спілкування було настільки позитивним, що сам Каррік переконаний: призначення – лише питання часу. Водночас Сульшер усе ще перебуває в режимі очікування та не отримав остаточного сигналу від клубу.

Інформацію про зміну фаворита підтверджують і британські медіа. Видання The Guardian та Sun сходяться на думці, що саме Каррік нині має найкращі шанси отримати посаду. Додатковим аргументом є позиція спортивного директора Джейсона Вілкокса, який, за даними джерел, активно просуває кандидатуру колишнього півзахисника.

44-річний Каррік добре знайомий із внутрішньою кухнею клубу. Восени 2021 року він уже виконував обов’язки головного тренера «червоних дияволів» після звільнення Сульшера, а згодом протягом трьох сезонів очолював Мідлсбро. Його спокійний стиль управління та розуміння клубної філософії вважаються важливими перевагами.

За словами Бена Джейкобса, остаточне рішення буде ухвалене вже сьогодні, а Times повідомляє, що офіційне оголошення може з’явитися протягом найближчих 48 годин.