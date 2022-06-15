Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Голкіпер збірної України Дмитро Різник проти Ірландії (1:1) в Лізі націй провів свій другий матч за національну команду, але перший офіційний. Прес-службі УАФ він зізнався, що радий від дебюту:
Зіграти за збірну в офіційній зустрічі — мрія для кожного футболіста. Я дуже щасливий.
Наскільки справедливим є рахунок 1:1?
Я вважаю, що рахунок закономірний, тому що в суперника, як і в нас, були моменти. Гра йшла хвилями, туди-сюди.
На 25-й хвилині заміну попросив Руслан Маліновський. Як на команду вплинула ця кадрова втрата?
Нічого, головне — це здоров’я футболіста. У нас є гарні хлопці, які можуть його замінити. Це не вплинуло на гру.
Наш капітан, Андрій Ярмоленко, нарешті повернувся. Чи надихнула команду його поява на полі?
У кожній команді авторитет капітана важливий. Це й налаштування на гру, й усе інше. Андрій — лідер на полі, він це довів, посприяв забитому м’ячу.
Чому збірна України дещо заспокоїлася після того, як зрівняла рахунок?
Я так не вважаю, ми грали на перемогу. Мали моменти, але не забили.
Як гадаєш, чи вдасться втримати першу сходинку в групі Ліги націй?
Це футбол. Будемо грати, старатися втримати перше місце. Битимемося за нього.
Наразі збірна України лідирує в своїй групі, набравши 7 очок після трьох матчів. У Шотландії 6 очок, а у Ірландії – чотири.
Після матчу з ірландцями Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, як його команда пропустила.
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