Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»

Воротар дебютував за збірну в офіційних матчах

Голкіпер збірної України Дмитро Різник проти Ірландії (1:1) в Лізі націй провів свій другий матч за національну команду, але перший офіційний. Прес-службі УАФ він зізнався, що радий від дебюту:

Зіграти за збірну в офіційній зустрічі — мрія для кожного футболіста. Я дуже щасливий.

Наскільки справедливим є рахунок 1:1?

Я вважаю, що рахунок закономірний, тому що в суперника, як і в нас, були моменти. Гра йшла хвилями, туди-сюди.

На 25-й хвилині заміну попросив Руслан Маліновський. Як на команду вплинула ця кадрова втрата?

Нічого, головне — це здоров’я футболіста. У нас є гарні хлопці, які можуть його замінити. Це не вплинуло на гру.

Наш капітан, Андрій Ярмоленко, нарешті повернувся. Чи надихнула команду його поява на полі?

У кожній команді авторитет капітана важливий. Це й налаштування на гру, й усе інше. Андрій — лідер на полі, він це довів, посприяв забитому м’ячу.

Чому збірна України дещо заспокоїлася після того, як зрівняла рахунок?

Я так не вважаю, ми грали на перемогу. Мали моменти, але не забили.

Як гадаєш, чи вдасться втримати першу сходинку в групі Ліги націй?

Це футбол. Будемо грати, старатися втримати перше місце. Битимемося за нього.

Наразі збірна України лідирує в своїй групі, набравши 7 очок після трьох матчів. У Шотландії 6 очок, а у Ірландії – чотири.

Після матчу з ірландцями Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, як його команда пропустила.