Родрі оцінив свою форму після розриву хрестоподібних зв'язок
Півзахисник у складі Манчестер Сіті виступає на КЧС-2025
20 хвилин тому
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився своїм самопочуттям після тривалої відсутності через серйозну травму. У вересні минулого року іспанець отримав розрив хрестоподібної зв'язки й повернувся на поле лише в травні.
Я чудово себе почуваю. Радію, що приїхав на Клубний чемпіонат світу і знову граю у футбол. Відновлення було непростим, але я не поспішав і намагався зберігати позитив. Я знав, що рано чи пізно повернуся — і ось цей день настав.
Так, пройде ще кілька місяців, перш ніж я повернуся на свій звичний рівень, але зараз я дуже щасливий, бо знову можу грати, – цитує Родрі клубна пресслужба.
Сьогодні Манчестер Сіті проведе матч 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Ювентуса. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.
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