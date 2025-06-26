Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився своїм самопочуттям після тривалої відсутності через серйозну травму. У вересні минулого року іспанець отримав розрив хрестоподібної зв'язки й повернувся на поле лише в травні.

Я чудово себе почуваю. Радію, що приїхав на Клубний чемпіонат світу і знову граю у футбол. Відновлення було непростим, але я не поспішав і намагався зберігати позитив. Я знав, що рано чи пізно повернуся — і ось цей день настав.

Так, пройде ще кілька місяців, перш ніж я повернуся на свій звичний рівень, але зараз я дуже щасливий, бо знову можу грати, – цитує Родрі клубна пресслужба.