Півзахисник Манчестер Сіті Оскар Бобб прокоментував повернення Родрі, який провів перший матч у основному складі після важкої травми коліна — розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Іспанець вийшов на поле у стартовому турі групи G Клубного чемпіонату світу проти Відада, допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Сам Бобб пропустив частину минулого сезону через перелом ноги, але зізнався, що приклад Родрі надихав його протягом усього періоду відновлення:

Ми провели багато днів разом, і його сила духу дуже допомогла мені. Бути поруч із таким досвідченим футболістом було справжнім привілеєм. Попри те, що його травма була значно важчою, він щодня працював над собою, не здавався і залишався сильним.

Родрі — справжній лідер. Він чудовий у всьому — чуйний, добрий і дуже відповідальний, — наводить слова Бобба офіційний сайт ФІФА.

Матч з Відадом став для Родрі першим у основному складі Ман Сіті за останні дев’ять місяців.

У наступному турі групи G Манчестер Сіті зіграє з Аль-Айном (ОАЕ).