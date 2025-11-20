Мюнхенська Баварія з упевненістю дивиться на можливість продовжити контракт із центральним захисником Дайо Упамекано.

Як повідомляє Bayern & Germany, клуб має намір активізувати переговори із 27-річним французом. Гравець почувається комфортно у нинішньому колективі та відкритий до обговорення нової угоди. Поточний договір Упамекано діє до 30 червня 2026 року.

Тепер сторонам належить визначити умови зарплати та підписного бонусу. Часу у Баварії небагато – вже у січні захисник отримає право вести попередні переговори з іншими командами.

Раніше повідомлялося, що ключовий гравець Баварії відновив тренування після восьми місяців перерви.