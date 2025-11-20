Баварія хоче продовжити контракт з Упамекано
Центральний захисник може незабаром підписати нову угоду
1 день тому
Дайо Упамекано/фото: Баварія
Мюнхенська Баварія з упевненістю дивиться на можливість продовжити контракт із центральним захисником Дайо Упамекано.
Як повідомляє Bayern & Germany, клуб має намір активізувати переговори із 27-річним французом. Гравець почувається комфортно у нинішньому колективі та відкритий до обговорення нової угоди. Поточний договір Упамекано діє до 30 червня 2026 року.
Тепер сторонам належить визначити умови зарплати та підписного бонусу. Часу у Баварії небагато – вже у січні захисник отримає право вести попередні переговори з іншими командами.
Раніше повідомлялося, що ключовий гравець Баварії відновив тренування після восьми місяців перерви.
