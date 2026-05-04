Сергій Разумовський

У 35-му турі італійської Серії А Рома на власному полі здобула впевнену перемогу над Фіорентиною. Команда з Рима провела один із найкращих поєдинків останнього відрізка сезону та розгромила суперника з рахунком 4:0.

Український нападник Роми Артем Довбик не взяв участі у цій зустрічі. Форвард пропустив матч через травму, тому не зміг допомогти своїй команді у важливому поєдинку чемпіонату Італії. Попри відсутність українця, римляни без проблем впоралися із завданням і здобули три очки.

Рома дуже активно розпочала матч і вже в першому таймі фактично вирішила долю зустрічі. На 13-й хвилині рахунок відкрив Джанлука Манчіні, який вивів господарів поля вперед. Уже за кілька хвилин перевагу Роми подвоїв Веслі, відзначившись на 17-й хвилині.

Фіорентина не встигла оговтатися після швидких пропущених м’ячів, як отримала ще один удар до перерви. На 34-й хвилині Маріо Ермосо забив третій гол у ворота гостей і зробив становище флорентійської команди майже безнадійним. Після першого тайму Рома мала комфортну перевагу в три м’ячі та повністю контролювала перебіг гри.

У другій половині зустрічі римська команда не зменшила темп і довела рахунок до розгромного. На 58-й хвилині Нікколо Пізіллі забив четвертий м’яч Роми, остаточно знявши питання щодо переможця матчу. Після цього господарі діяли спокійніше, контролювали м’яч і не дозволили Фіорентині створити інтригу.

Ця перемога стала дуже важливою для Роми в боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Після 35 турів команда набрала 64 очки та наблизилася до Ювентуса на відстань лише одного бала. За три тури до завершення сезону римляни залишаються повноцінними претендентами на потрапляння до головного єврокубкового турніру.

Для Фіорентини поразка в Римі стала болючою не лише через рахунок, а й через турнірну ситуацію. Команда мала шанс уже в цьому турі гарантувати собі збереження місця в Серії А, однак не скористалася цією можливістю. Після 35 матчів Фіорентина має 37 очок.

Відрив флорентійців від Кремонезе, який перебуває в небезпечній зоні, становить дев’ять балів за три тури до фінішу чемпіонату. Хоча це все ще дуже солідна перевага, однак 99% замість 100.

Серія А, 35-й тур

Рома – Фіорентина 4:0

Голи: Манчіні, 13, Веслі, 17, Ермосо, 34, Пізіллі, 58

Рома: Свілар, Манчіні (Гіларді 72), Ндіка, Ермосо (Жолковські 83), Челік, Крістанте, М. Коне (Ель-Шаараві 64), Веслі, Пізіллі, Суле (Дібала 72), Мален (Важ 83)

Фіорентина: Де Хеа, Додо, Понграчич (Комуццо 46), Раньєрі, Гозенс, Фаджолі (Фацціні 75), Брешіаніні (Фаббіан 75), Ндур, Гаррісон (Браскі 46), Гудмундссон (Парізі 46), Соломон

Попередження: Ермосо 48, Ель-Шаараві 90+1 – Понграчич 25, Парізі 66