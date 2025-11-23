Рома без Довбика впевнено на виїзді перемогла Кремонезе
Команди забили чотири м’ячі на двох
близько 8 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі 12-го туру Серії А Кремонезе на своєму полі приймала Рому. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:1.
Український форвард Роми Артем Довбик пропустив поєдинок через пошкодження.
Відзначимо, що на 62-й хвилині головний тренер римської команди Джан П’єро Гасперіні отримав червону картку.
Кремонезе займає 12-е місце в турнірній таблиці Серії А з 14 балами. Рома набрала 27 очок і піднялася на першу позицію.
Серії А, 12-й тур
Кремонезе – Рома – 1:3
Голи: Фоліно, 90+3 – Суле, 17, Фергюсон, 64, Веслі, 69.