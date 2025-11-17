Проблема не в тренері? Довбик став на захист Реброва
Артем через травму пропустив листопадові матчі
27 хвилин тому
Форвард Роми Артем Довбик поділився думками про головного тренера збірної України Сергія Реброва. Його слова наводить УПЛ ТБ.
В нас, якщо чесно, атмосфера, підхід до матчів, після матчів, розбір - немає ніяких питань.
Мені здається, що зараз дуже багато тиску на нього, на нас під час війни. І це все в таких масштабах, в яких ніхто ніколи раніше не був і зараз ми під таким прицілом. Кожен гравець і, звісно, тренер - він як головна людина в національній збірній, - отримує більше всіх. Тому така ситуація в плані того, що дуже великий тиск.
Але те, як ми підходимо та розбираємо матчі - все так, як роблять усі на високому рівні, тому я думаю, що не в цьому проблема, - розповів Довбик.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.