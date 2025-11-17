Форвард Роми Артем Довбик поділився думками про головного тренера збірної України Сергія Реброва. Його слова наводить УПЛ ТБ.

В нас, якщо чесно, атмосфера, підхід до матчів, після матчів, розбір - немає ніяких питань.

Мені здається, що зараз дуже багато тиску на нього, на нас під час війни. І це все в таких масштабах, в яких ніхто ніколи раніше не був і зараз ми під таким прицілом. Кожен гравець і, звісно, тренер - він як головна людина в національній збірній, - отримує більше всіх. Тому така ситуація в плані того, що дуже великий тиск.

Але те, як ми підходимо та розбираємо матчі - все так, як роблять усі на високому рівні, тому я думаю, що не в цьому проблема, - розповів Довбик.