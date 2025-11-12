Український нападник Роми Артем Довбик, за даними Iltempo, має повернутися на поле до кінця грудня 2025 року. Очікується, що він встигне відновитися до матчів проти Ювентуса 20 грудня та Дженоа 29 грудня.

Раніше Довбик отримав серйозну травму у матчі Серії А проти Удінезе. Форвард залишив поле ще до перерви, а обстеження показало розрив сухожилля прямого м'яза лівого стегна. Через це пошкодження Артем пропустить більше місяця і не зможе допомогти Ромі у найближчих турах чемпіонату Італії.

Для столичного клубу це вже четверта втрата в атаці – раніше травми зазнали Пауло Дібала, Еван Фергюсон та Леон Бейлі.

У нинішньому сезоні 2025/26 Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.