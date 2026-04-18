Рома без Довбика зуміла відігратися у битві з колишнім клубом Маліновського
«Вовки» обмінялися голами з Аталантою у першому таймі
близько 1 години тому
У 33-му турі італійської Серії А Рома на своєму полі поділила очки з Аталантою — зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Першими у цьому протистоянні забили гості. Аталанта, за яку раніше виступав Руслан Маліновський, відкрила рахунок уже на 12-й хвилині завдяки голу Крстовича. Римляни зуміли відповісти ще до перерви: на 45-й хвилині Ермосо відновив рівновагу і встановив підсумковий результат матчу.
Український форвард Роми Артем Довбик у цій зустрічі участі не брав, оскільки продовжує відновлення після травми.
Після цього матчу Рома набрала 58 очок і зрівнялася з Комо у турнірній таблиці в боротьбі за путівку до Ліги Європи. Аталанта, своєю чергою, продовжує відставати на чотири бали.
Серія А, 33-й тур
Голи: Ермосо, 45 – Крстович, 12
Рома: Свілар, Манчіні (Гіларді 60), Ндіка, Ермосо, Челік, Крістанте, Ель-Айнауї (Пісіллі 60), Ренш (Цімікас 78), Суле (Важ 78), Ель-Шаараві (Вентуріно 60), Мален
Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну 46), Ґімшиті, Колашинац (Аханор 46), Белланова (Бернасконі 54), Де Роон, Едерсон (Пашалич 80), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Залевскі 46), Распадорі, Крстович
Попередження: Пісіллі, 75 – Едерсон, 65, Ґімшиті, 90
Відео: MEGOGO
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05