Сергій Разумовський

У 33-му турі італійської Серії А Рома на своєму полі поділила очки з Аталантою — зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Першими у цьому протистоянні забили гості. Аталанта, за яку раніше виступав Руслан Маліновський, відкрила рахунок уже на 12-й хвилині завдяки голу Крстовича. Римляни зуміли відповісти ще до перерви: на 45-й хвилині Ермосо відновив рівновагу і встановив підсумковий результат матчу.

Український форвард Роми Артем Довбик у цій зустрічі участі не брав, оскільки продовжує відновлення після травми.

Після цього матчу Рома набрала 58 очок і зрівнялася з Комо у турнірній таблиці в боротьбі за путівку до Ліги Європи. Аталанта, своєю чергою, продовжує відставати на чотири бали.

Серія А, 33-й тур

Рома – Аталанта 1:1

Голи: Ермосо, 45 – Крстович, 12

Рома: Свілар, Манчіні (Гіларді 60), Ндіка, Ермосо, Челік, Крістанте, Ель-Айнауї (Пісіллі 60), Ренш (Цімікас 78), Суле (Важ 78), Ель-Шаараві (Вентуріно 60), Мален

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну 46), Ґімшиті, Колашинац (Аханор 46), Белланова (Бернасконі 54), Де Роон, Едерсон (Пашалич 80), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Залевскі 46), Распадорі, Крстович

Попередження: Пісіллі, 75 – Едерсон, 65, Ґімшиті, 90

