Бергамці могли розвинути успіх, однак не скористалися шансами. Рома продовжила атакувати й відігралася: на 79-й хвилині Ермосо головою замкнув подачу з кутового, а невдовзі Суле після індивідуального проходу пробив у ближній кут і приніс господарям перемогу.

Рома виграла стартові три матчі чемпіонату. Команда забила щонайменше один м’яч у 18 останніх іграх ліги, не програє у десяти зустрічах поспіль, а вдома не поступається в 14 матчах. Після перемог над аутсайдерами цей камбек став для підопічних Джан П’єро Гасперіні перевіркою характеру та додав аргументів на користь чемпіонських амбіцій.

Аталанта, яка також виграла два стартові поєдинки, цього разу втратила навіть нічию. Команда Мауріціо Саррі провела матч пасивно й дозволила супернику завдати 39 ударів. Бергамці вперше в сезоні залишилися без очок.