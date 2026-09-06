Рома після 90-ї хвилини здобула вольову перемогу над Аталантою. Відео
Команда Джан П'єро Гасперіні продовжує очолювати таблицю Серії А
У третьому турі італійської Серії А Рома здобула вольову перемогу над Аталантою – 2:1. Гості відкрили рахунок після перерви: Едерсон скористався помилкою оборони та пробив у дев’ятку. До цього римляни контролювали гру, але не реалізували нагоди. У першому таймі господарі завдали 18 ударів проти одного в суперника, проте голкіпер Аталанти Карнезеккі кілька разів урятував команду.
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Бергамці могли розвинути успіх, однак не скористалися шансами. Рома продовжила атакувати й відігралася: на 79-й хвилині Ермосо головою замкнув подачу з кутового, а невдовзі Суле після індивідуального проходу пробив у ближній кут і приніс господарям перемогу.
Рома виграла стартові три матчі чемпіонату. Команда забила щонайменше один м’яч у 18 останніх іграх ліги, не програє у десяти зустрічах поспіль, а вдома не поступається в 14 матчах. Після перемог над аутсайдерами цей камбек став для підопічних Джан П’єро Гасперіні перевіркою характеру та додав аргументів на користь чемпіонських амбіцій.
Аталанта, яка також виграла два стартові поєдинки, цього разу втратила навіть нічию. Команда Мауріціо Саррі провела матч пасивно й дозволила супернику завдати 39 ударів. Бергамці вперше в сезоні залишилися без очок.
Серія А, третій тур
Рома – Аталанта 2:1
Голи: Ермосо, 90, Суле, 90+3 – Едерсон, 47
Рома: Свілар, Ндіка (Балерді 57), Манчіні (Гіларді 62), Ермосо, Луллі (Моліна 54), Крістанте, М. Коне, Веслі, Мора (Суле 54), Дібала, Мален (Кастро 63)
Аталанта: Карнезеккі, Белланова, Коссуну, Скальвіні, Колашинац (Дзаппакоста 73), Едерсон (Кессьє 79), Гаетано, Самарджич (Пашалич 66), Де Кетеларе, Елмас (Залевські 66), Скамакка (Крстович 46)
Попередження: Белланова 84
Вилучення: Гаетано, 90+7 (Аталанта)
Відео: MEGOGO
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