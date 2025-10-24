Рома в рамках 3 туру Ліги Європи вдома приймала Вікторію. Матч у Римі завершився з рахунком 1:2.

Форвард збірної України Артем Довбик у цьому поєдинку вийшов з перших хвилин, ставши свідком двох пропущених голів Роми всередині першого тайму. Протягом кількох хвилин ексгравець Кривбаса Прінс та його одноклубник Суаре двічі розписались у воротах Свілара.

По перерві Рома швидко змогла скоротити відставання в рахунку, коли Дібала на 54-й хвилині реалізував пенальті за гру рукою футболіста Вікторії у власному штрафному.

Вікторія після пропущеного голу зробила ставку на гру другим номером і могла втратити перемогу у Вічному місті, якби на останніх хвилинах гол Пізіллі не скасували через офсайд.

Довбик у матчі проти Вікторії відіграв 75 хвилин ігрового часу.

Ліга Європи. 3 тур

Рома - Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Дібала, 54 (з пенальті) - Прінс, 20, Суаре, 22

