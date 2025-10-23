Самсунспор в рамках 2 туру Ліги конференцій приймав київське Динамо Поєдинок в Самсуні завершився з рахунком 3:0.

Єврокубковий дебютант відвантажив у ворота чемпіона України 3 голи без відповіді. Початок розгрому поклав Мусаба, який вже на другій хвилині змусив Нещерета діставати м'яч з власних воріт. До перерви Самсунспор подвоїв перевагу, коли Муанділманджі після серії рикошетів зумів в притул розстріляти голкіпера Динамо.

Остаточно інтрига померла на 62-й хвилині, коли Хольсе встановив підсумковий рахунок зустрічі, в якій футболісти Динамо жодного разу не змогли влучити в площину воріт Самсунспора.

Ліга конференцій. 2 тур

Самсунспор - Динамо 3:0

Голи: Мусаба, 2, Муанділманджі, 34, Гольсе, 63

Шахтар пропустив на останніх секундах і зазнав поразки від Легії в матчі Ліги конференцій.