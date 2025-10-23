Павло Василенко

У матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій донецький Шахтар у польському Кракові приймав Легію з Варшави. Зустріч завершилася поразкою «гірників» з рахунком 1:2.

Гості вийшли вперед на 16-й хвилині – неймовірного удару у «дев’ятку» завдав Рафал Аугустиняк.

Шахтар відігрався у другому таймі. На 61-й хвилині Юхим Конопля зробив навісну передачу з лівого флангу у штрафну гостей, де Лука Мейрелліш головою пробив точно в ціль.

Але Легія все-таки вирвала перемогу. У компенсований час Аугустиняк потужним ударом зі штрафного влучив у «дев’ятку».

Ліга конференцій, 2-й тур

Шахтар – Легія – 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4.