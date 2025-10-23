Шахтар пропустив на останніх секундах і зазнав поразки від Легії в матчі Ліги конференцій
«Гірники» не втримали нічию
11 хвилин тому
Фото - ФК Шахтар
У матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій донецький Шахтар у польському Кракові приймав Легію з Варшави. Зустріч завершилася поразкою «гірників» з рахунком 1:2.
Гості вийшли вперед на 16-й хвилині – неймовірного удару у «дев’ятку» завдав Рафал Аугустиняк.
Шахтар відігрався у другому таймі. На 61-й хвилині Юхим Конопля зробив навісну передачу з лівого флангу у штрафну гостей, де Лука Мейрелліш головою пробив точно в ціль.
Але Легія все-таки вирвала перемогу. У компенсований час Аугустиняк потужним ударом зі штрафного влучив у «дев’ятку».
Ліга конференцій, 2-й тур
Шахтар – Легія – 1:2
Голи: Мейрелліш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4.