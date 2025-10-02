Рома мінімально поступилась Ліллю в 2 турі Ліги Європи. Поєдинок у Римі завершився з рахунком 0:1.

Єдиного голу Гаральдссона на старті зустрічі виявилось достатньо, аби гості з Франції вивезли 3 очки з Вічного міста.

Головним антигероєм зустрічі став український нападник Артем Довбик, який вийшов на поле з лавки і наприкінці зустрічі двічі не реалізував пенальті, який був призначений після перегляду VAR.

У Роми була третя спроба перебити 11-метровий, проте Соуле не зміг переграти турецького воротаря Лілля Озера, парирувавши удар вже за правилами.

Ліга Європи. 2 тур

Рома - Лілль 0:1

Гол: Гаральдссон, 9