Ліга Європи: розклад матчів на 2 жовтня 2025 року
Заплановані 18 поєдинків, по 9 у вечірньому і нічному слотах
близько 1 години тому
Сьогодні відбудуться 18 поєдинків другого туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи УЄФА. Сезон 2025/2026. 2-й тур
2 жовтня 2025 року, четвер
Розклад матчів (час київський):
19:45 — Бранн (Берген, Норвегія) – Утрехт (Нідерланди)
19:45 — Рома (Рим, Італія) – Лілль (Франція)
19:45 — Лудогорець (Разград, Болгарія) – Бетіс (Севілья, Іспанія)
19:45 — Селтік (Глазго, Шотландія) – Брага (Португалія)
19:45 — ФКСБ (Бухарест, Румунія) – Янг Бойз (Берн, Швейцарія)
19:45 — Вікторія Пльзень (Чехія) – Мальме (Швеція)
19:45 — Фенербахче (Стамбул, Туреччина) – Ніцца (Франція)
19:45 — Панатінаїкос (Афіни, Греція) – Гоу Ехед Іглс (Девентер, Нідерланди)
19:45 — Болонья (Італія) – Фрайбург (Німеччина)
22:00 — Штурм (Грац, Австрія) – Рейнджерс (Глазго, Шотландія)
22:00 — Базель (Швейцарія) – Штутгарт (Німеччина)
22:00 — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Динамо Загреб (Хорватія)
22:00 — Ноттінгем Форест (Англія) – Мідтьюлланн (Гернінг, Данія)
22:00 — Ліон (Франція) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)
22:00 — Феєнорд (Роттердам, Нідерланди) – Астон Вілла (Бірмінгем, Англія)
22:00 — Порту (Португалія) – Црвена Звезда (Белград, Сербія)
22:00 — Сельта (Віго, Іспанія) – ПАОК (Салоніки, Греція)
22:00 — Генк (Бельгія) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина)
Також сьогодні відбудуться 18 матчів 1 туру Ліги конференцій. Динамо прийматиме Крістал Пелас, а донецький Шахтар зіграє в Шотландії проти Абердіна.
