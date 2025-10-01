Довгоочікуване протистояння Барселони та Парі Сен-Жермен нашого Іллі Забарного відбудеться у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Президент каталонців Жоан Лапорта давно хотів матчу з чинним чемпіоном Європи – і тепер він стане реальністю.

Команда Хансі Фліка йде без поразок у сезоні: в останньому турі Ла Ліги Барса обіграла Реал Сосьєдад, вийшовши на перше місце, а ЛЧ розпочала перемогою над Ньюкаслом (2:1) на виїзді. ПСЖ ж після успіху в Лізі 1 проти Осера спробує повторити минулорічний чвертьфінальний сценарій, коли вони сенсаційно виграли у Барселони на її полі. Це й досі єдина домашня поразка каталонців в ЛЧ.

Обидві команди мають серйозні кадрові втрати. У Барселони не зіграють Жоан Гарсія, Рафінья, Фермін Лопес та Гаві, але повернувся Ламін Ямал, який відразу відзначився результативною дією після місячної паузи. Також у заявці очікується Алейшандро Бальде.

У ПСЖ ситуація ще складніша: поза грою володар «Золотого м’яча-2025» Усман Дембеле, автор дубля у фіналі ЛЧ Дезіре Дуе, а також капітан Маркіньйос і Хвича Кварацхелія. Попри це, у складі готові зіграти Жоау Невеш, Фабіан Руїс та Вітінья, які залишаються ключовою опорою парижан.

Найбільша інтрига для Барселони – хто вийде в основі на вістрі атаки: Роберт Левандовський чи Ферран Торрес. В обороні знову діятиме Жерар Мартін, тоді як у центрі поля роль плеймейкера виконає Дані Ольмо.

Попри численні втрати обох команд, вболівальники очікують видовищного матчу, де навряд чи обійдеться без голів з обох боків. Водночас травми ключових гравців ПСЖ схиляють шальки терезів на користь Барселони.

