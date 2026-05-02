Романо повідомив, чи залишиться Миколенко в Евертоні
Угода українця спливає влітку
близько 1 години тому
Віталій Миколенко. Фото: Getty Images
Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить контракт з мерсисайдцями, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Українець продовжить виступи у синій частині Ліверпуля, а клуб незабаром голосить про подальші кроки.
Романо каже про те, що Миколенко тане частиною проекту «ірисок».
За даними Transfermarktk, угода Віталія з Евертоном діє до 30 червня 2027 року.
У поточному сезоні український захисник провів 32 матчі у всіх турнірах, на його рахунку 2 асисти.
