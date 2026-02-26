Павло Василенко

Кріштіану Роналду повертається до Іспанії – щоправда, не на поле, а в управлінський кабінет. П’ятиразовий володар «Золотого м’яча» придбав 25% акцій клубу Альмерія, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Про угоду у четвер повідомила компанія Brunswick Group, що представляє інтереси португальця.

Частку було викуплено у саудівського власника клубу. Сам Роналду, який наприкінці 2022 року перебрався до Саудівської Аравії та нині виступає за Аль-Наср, наголосив: інвестиції в Альмерію – це усвідомлений крок і частина його довгострокового бачення у футболі.

«Я давно хотів робити внесок у гру не лише на полі. Альмерія – клуб із міцним фундаментом і чітким потенціалом зростання», – цитує Роналду агентство AP.

За його словами, проєкт має перспективу як у спортивному плані, так і в розвитку академії.

Президент і власник клубу Мохамед Аль-Херейджі не приховує оптимізму: він переконаний, що досвід Роналду в іспанському футболі стане ключовим фактором для нового етапу розвитку команди.

Наразі Альмерія посідає третє місце в Сегунді та веде боротьбу за повернення до Ла Ліги, де востаннє виступала у сезоні 2023/24. Схоже, амбіції нового співвласника виходять далеко за межі нинішнього сезону.