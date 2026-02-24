Португальський нападник Кріштіану Роналду відреагував на публікацію 41-річної американської гірськолижниці Ліндсі Вонн, яка повідомила про виписку з лікарні після серйозної травми.

Пошкодження спортсменка отримала 8 лютого під час змагань зі швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Попри складну ситуацію, Вонн поділилася з підписниками позитивними новинами щодо свого стану.

Чемпіонів визначають не лише моменти перемог, а й моменти, коли вони відмовляються здаватися. Ліндсі, твоя сила вища за гори, які ти підкорила. Продовжуй боротися. Легенди завжди відроджуються, — написав Роналду в коментарях до допису американки.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 у грудні 2024 року відновила професійну кар’єру після майже шестирічної паузи. На Іграх-2026 вона виступала з ушкодженням хрестоподібної зв’язки.