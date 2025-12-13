Павло Василенко

Кріштіану Роналду робить несподіваний крок і входить у новий для себе світ. Його рішення здивувало не лише вболівальників, а й футбольних експертів, адже португальська суперзірка вирішила розширити межі кар’єри далеко за межами поля.

Знаменитий нападник оголосив про нове технологічне партнерство з компанією Perplexity – одним із найвідоміших конкурентів ChatGPT у сфері штучного інтелекту. Роналду опублікував рекламний ролик у соціальних мережах і підтвердив, що став інвестором цього стрімко зростаючого проєкту.

За словами футболіста, таке рішення продиктоване прагненням постійно відкривати нові горизонти.

«Допитливість – ключ до величі. Ви перемагаєте тоді, коли щодня ставите нові питання. Я з гордістю оголошую про свої інвестиції в Perplexity. Ця компанія підживлює цікавість у світі, і я вірю, що разом ми зможемо надихнути людей мислити сміливіше», – заявив Роналду у відеозверненні.

Компанія Perplexity була заснована у 2022 році та працює як пошукова система відповідей на основі штучного інтелекту. Вона дозволяє користувачам отримувати чіткі й швидкі відповіді без тривалого перегляду десятків сторінок в інтернеті.

Тему штучного інтелекту Роналду порушував і раніше. На початку осені, під час церемонії вручення нагород у Португалії, він з гумором зізнався, що скористався Perplexity, аби зрозуміти значення відзнаки «Престиж», яку отримав.

«Я був трохи збентежений і подумав, що це, можливо, не нагорода, яка завершує кар’єру. Тож я відкрив Perplexity і перевірив, що вона означає. Якщо не знаєте – обов’язково пошукайте», – сказав він із посмішкою.

Паралельно Роналду продовжує активно розширювати свою бізнес-імперію в Європі. В Іспанії готується до відкриття новий елітний клуб Vega, який стане доповненням до мережі готелів Pestana CR7. Проєкт позиціонують як закритий і вкрай ексклюзивний.

Найпрестижніший статус – «член-засновник» – буде доступний лише за запрошенням і коштуватиме 15 000 євро. Він передбачає довічний доступ і пріоритетне бронювання. Заради повної конфіденційності в клубі діятиме заборона на використання мобільних телефонів.

Для ширшої аудиторії передбачено програму місцевого членства: 2300 євро на рік плюс одноразовий вступний внесок у розмірі 2000 євро.

Інвестиції в штучний інтелект і запуск нових бізнесів лише підтверджують: амбіції Кріштіану Роналду давно виходять за межі футбольного поля.