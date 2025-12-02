Павло Василенко

Окрім нібито напружених стосунків між вінгером Реала Вінісіусом Жуніором та головним тренером команди Хабі Алонсо, існує й фінансовий аспект, який ще більше загострює конфлікт між бразильцем і мадридським клубом.

Контакт між гравцем та тренером, схоже, зайшов у глухий кут: за повідомленнями, Вінісіус уже сповістив керівництво Реалу про намір покинути клуб.

The Athletic уточнює: ключовим фактором стали фінансові вимоги 25-річного футболіста. Після того як Пересу доповіли про невдоволення Вінісіуса роботою Алонсо, президент клубу запропонував переглянути контракт, чинний до 2027 року. Йшлося про підвищення зарплати на 2 мільйони євро щорічно – до 20 мільйонів.

Та бразилець цю пропозицію відкинув. Коли Перес запитав про його умови, відповідь приголомшила керівництво: Вінісіус хоче збільшити свій річний дохід до 30 мільйонів євро – рівня, якого до нього досягав лише Кріштіану Роналду. Сюди входять зарплатня, бонуси та всі супутні виплати.

Водночас команда гравця наголошує: вони поважають роботу Алонсо, але занепокоєні тим, що значна частина футболістів у роздягальні нібито невдоволена тренером.