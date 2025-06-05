Роналду оновив рекорд голів за національну команду

Португалець забив 137-й гол у складі збірної в півфіналі Ліги націй проти Німеччини

близько 15 годин тому

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Кріштіану Роналду встановив новий світовий рекорд за кількістю голів за національну команду. У півфінальному матчі Ліги націй УЄФА проти збірної Німеччини він забив переможний м’яч, який став для нього 137-м у футболці Португалії.

Роналду випередив аргентинця Ліонеля Мессі, на рахунку якого 112 голів за національну команду.

Загалом у своїй кар’єрі 40-річний нападник забив 937 голів, із яких 800 — на клубному рівні, а 137 — у складі збірної Португалії.

У фіналі турніру португальці зустрінуться з переможцем пари Іспанія – Франція.
 

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