Роналду подарував годинники своїм товаришам по команді після перемоги Португалії в Лізі націй
Зірковий форвард порадував футболістів національної команди
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду подарував годинники всім своїм товаришам по національній команді, щоб відсвяткувати їхній тріумф у цьогорічній Лізі націй, повідомляє SIC Noticias.
40-річний нападник Аль-Насра здивував своїх товаришів по команді лімітованою серією обраного аксесуара з гербом Португальської федерації футболу та трофеєм Ліги націй. Роналду також подбав про те, щоб родина Діогу Жоти отримала годинник, призначений для нього, який загинув в автокатастрофі у липні цього року.
Фінал Ліги націй 2024/25 відбувся минулого літа, у якому Португалія перемогла Іспанію (2:2, по пенальті – 5:3).