Роналду посварився з агентом. Йому не можуть знайти топ-клуб в Європі
Роналду повернувся в «Реал»
Він займається індивідуально на базі клубу
Нападник Кріштіану Роналду повернувся в «Реал».
Йому дозволили тренуватися на базі клубу. Там також займається основна команда мадридців, але португалець буде працювати сам, повідомляє Relevo.
Не виключено, що переговори між сторонами пройдуть. Роналду є вільним агентом.
Повідомлялося, що у нього немає пропозицій з Європи. Однак йому пропонують солідну зарплату в Саудівській Аравії.
Португалець покинув « Реал » в 2018-му році, перейшовши в «Ювентус».
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