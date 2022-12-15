Роналду повернувся в «Реал»

Він займається індивідуально на базі клубу

Нападник Кріштіану Роналду повернувся в «Реал».

Йому дозволили тренуватися на базі клубу. Там також займається основна команда мадридців, але португалець буде працювати сам, повідомляє Relevo.

Не виключено, що переговори між сторонами пройдуть. Роналду є вільним агентом.

Повідомлялося, що у нього немає пропозицій з Європи. Однак йому пропонують солідну зарплату в Саудівській Аравії.

Португалець покинув « Реал » в 2018-му році, перейшовши в «Ювентус».