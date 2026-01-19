Павло Василенко

Кріштіану Роналду здобув важливу перемогу поза футбольним полем, остаточно вигравши судову суперечку з туринським Ювентусом. Португальська зірка домоглася рішення на свою користь у справі про заборговану зарплату, яка тягнулася кілька років і супроводжувалася гучними взаємними звинуваченнями.

Після відходу Роналду з Ювентуса у 2021 році та його повернення до Манчестер Юнайтед між сторонами виникла фінансова суперечка. Туринський клуб заборгував футболісту 19,6 мільйона євро – частину зарплати, яку було «заморожено» під час пандемії COVID-19. Керівництво б’янконері вважало, що ці кошти не підлягають виплаті, однак Роналду мав іншу позицію.

У 2023 році п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» звернувся до суду та передав справу на арбітраж. У квітні 2024 року арбітражна колегія ухвалила рішення: Ювентус зобов’язаний виплатити Роналду половину суми – 9,8 мільйона євро. Клуб подав апеляцію, намагаючись скасувати це рішення, але зазнав остаточної поразки.

Суд підтвердив правоту Роналду, залишивши рішення арбітражу чинним. Окрім цього, Ювентус мусить покрити судові витрати. Водночас у клубі запевняють, що вердикт не вдарить по фінансовому балансу, адже кошти були заздалегідь зарезервовані у звітності сезону 2023/24.