Після серії з десяти перемог на старті сезону Аль-Наср продовжує невдалий відрізок. Команда з Ер-Ріяда втретє поспіль не змогла здобути перемогу, несподівано поступившись Аль-Кадісії.

Гості могли відкривати рахунок ще в першому таймі, але воротар Аль-Насра кілька разів рятував команду після небезпечних моментів за участі Хуліана Кіньонеса та Кінгслі Комана. Після перерви ключовим став епізод на 51-й хвилині, коли голкіпер Аль-Насра далеко вибіг за межі штрафного майданчика, а вибитий м’яч влучив у голову Кіньонеса. Форвард Аль-Кадісії миттєво скористався помилкою та відправив м’яч у порожні ворота.

Другий гол гості забили на 66-й хвилині. Кіньонес знову загострив атаку правим флангом, після сейву воротаря добиванням відзначився Найтан Нандес. Аль-Наср намагався врятувати матч, створював моменти зусиллями Жоау Фелікса та Марсело Брозовича, але скоротити відставання вдалося лише наприкінці зустрічі. Кріштіану Роналду реалізував пенальті, пробивши низом у лівий кут.

Після поразки Аль-Наср продовжує йти другим у турнірній таблиці, тоді як Аль-Кадісія піднялася на четверту позицію.

Саудівська Аравія. Про-ліга. 14 тур

Аль-Наср Ер-Ріяд – Аль-Кадісія Ель-Хубар 1:2

(Роналду 81, пен – Кіньонес 51, Нандес 66)