Сергій Разумовський

Аль-Наср зазнав поразки від Аль-Кадісії у домашньому матчі 14-го туру Саудівської Про ліги — 1:2. Команда господарів довго не могла знайти шлях до воріт суперника, і єдиним результативним епізодом для Аль-Насра став момент наприкінці зустрічі: на 81-й хвилині Кріштіану Роналду впевнено реалізував пенальті, скоротивши відставання, але врятуватися від поразки його гол не допоміг.

Для 40-річного португальця цей точний удар із 11 метрів став знаковим у статистичному плані. За даними Transfermarkt, Роналду забив уже 180-й пенальті у своїй кар’єрі, водночас 35 його спроб із точки завершувалися невдачею. Загальний голеадорський доробок Кріштіану на професійному рівні тепер становить 958 м’ячів, і він продовжує поповнювати особисту колекцію рекордів навіть у матчах, які не приносять команді позитивного результату.

Для порівняння наводять показники іншої суперзірки сучасності – Ліонеля Мессі. Форвард Інтера Маямі має 114 реалізованих пенальті та 32 невдалі спроби, що підкреслює різницю і в обсязі виконаних ударів, і в загальній кількості забитих м’ячів із «позначки». У поточному сезоні Роналду демонструє стабільну результативність на клубному рівні: у 15 матчах він забив 14 голів і додав до цього два асисти.