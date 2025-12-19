Голкіпер Парі Сен-Жермен Матвій Сафонов отримав травму у фінальному матчі Міжконтинентального кубка проти Фламенго, який завершився з рахунком 1:1 та перемогою парижан за пенальті 2:1.

За інформацією пресслужби ПСЖ, у воротаря зафіксовано перелом руки. Медичний штаб клубу оцінює термін відновлення та повернення до спільних тренувань приблизно в один місяць.

Це перше серйозне ушкодження Сафонова з його переходу в паризьку команду. Очікується, що він повернеться на поле не раніше другої половини січня, пропустивши низку ключових матчів чемпіонату Франції та стартові етапи національного кубка.

Варто зазначити, що у фіналі Міжконтинентального кубка Сафонов був визнаний MVP, відбивши чотири пенальті поспіль і забезпечивши ПСЖ перемогу в турнірі.