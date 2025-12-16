Колишній чемпіон світу Тоні Белью на YouTube-каналі Карла Фроча прокоментував бажання володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) побитися з американським нокаутером Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«О, це цікавий бій. Я справді вважаю, що [Вайлдер] соромиться своїх ударів. Я думаю, що для нього це (бій з Усиком – прим.) може бути великою загрозою. Не буду брехати, немає сенсу говорити, що це не так. Але остання річ, яку ви втрачаєте, це удар.

Так, [буде цікаво, якщо він донесе свій удар], тому що, незважаючи ні на що, Деонтей Вайлдер все ще є найсильнішим панчером у боксі. Навіть якщо він трохи соромиться бити, але в одному ударі у нього більше сили, ніж у будь-кого іншого у світі. Я щиро в це вірю. Тож це ризикований бій».