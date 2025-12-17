Завершився фінальний матч Міжконтинентального кубка 2025 року, в якому зустрічалися французький ПСЖ та бразильський Фламенго. Поєдинок відбувся на стадіоні Ахмад Бін Алі в Ер-Райяні та завершився перемогою парижан у серії пенальті.

Рахунок у матчі відкрив вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія, який відзначився на 38-й хвилині. Після перерви Фламенго зрівняв рахунок завдяки реалізованому пенальті у виконанні Жоржиньо на 62-й хвилині.

Основний час і додаткові екстратайми не визначили переможця, тож доля трофея вирішувалася у серії одинадцятиметрових ударів. Точнішими з позначки виявилися футболісти ПСЖ, які й завоювали кубок. Слід зазначити, що гравцям обох команд вдалося забити лише три голи у серії пенальті, остаточний рахунок 2:1 на користь парижан.

Український захисник парижан Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних і на поле не виходив.

Міжконтинентальний кубок є турніром між переможцями Ліги чемпіонів УЄФА та Кубка Лібертадорес. Найбільш титулованим клубом змагання залишається мадридський Реал, який є попереднім переможцем турніру.

Міжконтинентальний кубок — 2025. Фінал

ПСЖ – Фламенго 1:1 (2:1 пен.)

Голи: Кварацхелія 38 – Жоржиньо 62 пен.