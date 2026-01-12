Павло Василенко

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань робить перші кадрові кроки перед другою частиною сезону, повертаючи до першої команди легіонера, який останні місяці перебував у тіні. За інформацією ТаТоТаке, у заявці клубу на виїзні навчально-тренувальні збори значиться правий захисник Гіо Майсурадзе. Останні пів року 23-річний грузин виступав за Полісся-2, однак тепер отримав шанс знову проявити себе на найвищому рівні.

Водночас ситуація з іншими правими оборонцями житомирян залишається відкритою. Повідомляється, що Енді Хадрой може бути переведений до другої команди, фактично поступившись місцем Майсурадзе. Що стосується досвідченого Лукаса Тейлора, то бразилець нещодавно повернувся після лікування на батьківщині та наразі працює на клубній базі за індивідуальною програмою, поступово набираючи форму.

Крім Майсурадзе і Тейлора, підготовку до сезону в Україні вже розпочали й інші легіонери Полісся – молоді конголезці Борел Томандзотто та Джеррі Йока, який вразив результативністю у складі Полісся-2, забивши 11 м’ячів у 17 матчах. Інші іноземні футболісти мають приєднатися до команди вже під час зборів у Марбельї.

Цікаво, що взимку на Майсурадзе претендував Чорноморець. Одеський клуб розглядав варіант оренди грузинського захисника на другу частину сезону 2025/26, однак тепер Ротань, схоже, вирішив зробити ставку на футболіста у власній команді.