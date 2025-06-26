Вінгер Олександрії Теді Цара цього літа залишить клуб, який завершив сезон на другому місці в УПЛ. Головним претендентом на 25-річного албанця стало житомирське Полісся, яке активно зміцнює склад перед стартом у Лізі конференцій.

Як повідомляє телеграм-канал «Інсайди від Пасічника 2.0», трансфер знаходиться на завершальній стадії. Житомирський клуб зумів випередити у боротьбі за гравця черкаський ЛНЗ та львівські Карпати.

Переговори між сторонами пройшли успішно – всі умови угоди вже узгоджені. Олександрія не планує чинити перешкод трансферу одного з ключових гравців.

Минулого сезону Теді Цара взяв участь у 36 матчах, у яких відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами. Ринкова вартість футболіста оцінюється приблизно мільйон євро.

Зазначимо, що Полісся стартує у єврокубковому сезоні з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Першим суперником житомирської команди стане переможець дуелі між боснійським Борац Баня-Луки та андоррською Санта-Коломою.