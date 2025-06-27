Ротань переманив експідопічного до Полісся через проблеми з легіонарами? Що думає фахівець
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близько 2 годин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів, що трансфер форварда Олександра Філіппова з Олександрії був зумовлений нестабільною ситуацією з легіонерами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Ситуація з Батістою зараз не до кінця зрозуміла, і ми не хочемо опинитися перед Лігою Конференцій без форвардів. Потрібна хибна дев’ятка, і я вважаю, що Філіппов відповідає всім нашим вимогам. Те, як він працює, як розуміє — це приклад для молодих гравців. І я впевнений, що він дасть багато емоцій уболівальникам і принесе користь команді.
Зараз у нас багато легіонерів, але ми намагаємось до кожного донести нашу ідею. Працюємо з перекладачами, пояснюємо. Перша розмова була з Макуана, далі буде з Батістою, коли він приїде на збори. Важливо зрозуміти, чи є у гравця бажання бути тут і віддавати себе команді. Якщо воно є — ми тільки раді мати такого гравця.
Також голкіпер Полісся Євген Волинець поділився першими враженнями від тренувань Ротаня.