Ротань пояснив, чому в Поліссі багато ексгравців Динамо
Фахівець дав чітку відповідь
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань розповів, чому у складі команди велика кількість колишніх футболістів київського Динамо.
«Ці футболісти підходять під ідею головного тренера. І давайте казати відверто – якщо взяти ринок, то майже всі топові футболісти належать Динамо або Шахтарю. Багато років не працює академія Дніпра, тому така наразі ситуація», – сказав Ротань в інтерв’ю програмі Футбол 360.
Наразі в першій команді і структурі Полісся перебуває 14 осіб, які були пов’язані з Динамо.
Підопічні Ротаня посідають п’яте місце у таблиці УПЛ, маючи 16 очок.
У наступному турі чемпіонату України житомирська команда гостюватиме в Оболоні. Матч заплановано на 25 жовтня.
Поділитись