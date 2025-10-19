Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (0:0).

«Я вважаю, що кожна команда хотіла перемогти, і це нормально, коли такий накал. Тому й на полі була така боротьба, бойова гра.

Ми повинні від кожної гри йти до наступної. Проаналізуємо цей матч обов’язково і вже будемо дивитися наступну гру», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.