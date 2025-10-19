Ротань висловився про нічию Полісся з Шахтарем
Фахівець підбив підсумки гри з «гірниками»
22 хвилини тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (0:0).
«Я вважаю, що кожна команда хотіла перемогти, і це нормально, коли такий накал. Тому й на полі була така боротьба, бойова гра.
Ми повинні від кожної гри йти до наступної. Проаналізуємо цей матч обов’язково і вже будемо дивитися наступну гру», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.
Після дев'яти турів Полісся має у доробку 16 залікових балів та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
У наступному турі команда Руслана Ротаня завітають до столиці України, де зіграють проти київської Оболоні. Поєдинок заплановано на 25 жовтня, початок гри о 18:00.