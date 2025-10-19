Полісся знову втратило захисника
Оборонець переніс операцію
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Житомирське Полісся втратило центрального захисника через пошкодження – Данило Бескоровайний переніс операцію з корекції меніска.
Повернення гравця до тренувального процесу очікується орієнтовно через три-чотири тижні, повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що пошкодження меніска було діагностовано у Бескоровайного після контрольного матчу із Колосом-2.
Нагадаємо, що влітку 2024 року центральний захисник отримав важку травму – розрив хрестоподібної звʼязки коліна.
У нинішньому сезоні центральний Бескоровайний провів вісім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом.
Полісся посідає четверту позицію у турнірній таблиці УПЛ, маючи 16 набраних очок після дев’яти турів.