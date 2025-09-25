Житомирське Полісся зазнало розгромної поразки у виїзному матчі 1/16 фіналу Кубка України, поступившись Руху з рахунком 0:3. У цій зустрічі дебютував за команду новий голкіпер Георгій Бущан.

Головний тренер вовків Руслан Ротань відверто оцінив гру колишнього вартового воріт Динамо, зазначивши, що він має серйозно попрацювати над окремими аспектами своєї гри.

«Що стосується Бущана він тільки прийшов до нас у команду. Перш за все, ми працюємо над тим, щоб він зрозумів наші принципи. Є моменти в грі ногами, де нам ще дуже багато потрібно попрацювати», – сказав Ротань на прес-конференції.

Нагадаємо, що Бущан перейшов у Полісся на правах річної оренди із саудівського Аль-Шабаба, за який встиг провести 13 матчів та пропустити 28 м'ячів.

До переїзду на Близький Схід Георгій довгі роки захищав ворота київського Динамо, відігравши 177 зустрічей, у яких пропустив 164 голи та 72 рази зберігав свої ворота в недоторканності.