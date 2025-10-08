Павло Василенко

Суд над Гаррі Магуайром у Греції перенесено вчетверте. Довгоочікуване слухання мало розпочатися в середу вранці, і захист гравця Манчестер Юнайтед мав бути в суді готовий очистити його ім'я, але його знову перенесли на березень наступного року.

Існує навіть ймовірність того, що справа ніколи не дійде до суду, оскільки в Греції діє восьмирічний термін давності, який діє до серпня 2028 року.

Магуайр, який не мав бути особисто присутнім на слуханні сьогодні, був заарештований влітку 2020 року після бійки в нічному клубі та визнаний винним у нападі на поліцейського та спробі підкупу поліцейського. Зірка Манчестер Юнайтед отримав умовний термін ув'язнення на 21 місяць, але згідно з грецьким законодавством цей вирок був автоматично скасований після апеляції.

Повторний розгляд справи вже тричі відкладався – у травні 2023 року через відсутність адвоката Магуайра, потім у лютому 2024 року через страйк грецьких адвокатів і знову у березні цього року.

32-річний гравець зараз проводить час з родиною під час міжнародної перерви після того, як Томас Тухель не включив його до складу збірної Англії на матчі проти Уельсу та Латвії. Магуайр не грав за свою країну вже 13 місяців.