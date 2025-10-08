Павло Василенко

Керівництво Манчестер Юнайтед провело переговори з капітаном Бруну Фернандешом та кількома іншими ключовими гравцями корманди, щоб дізнатися, що вони думають про тренера Рубена Аморіма.

Після кожного невдалого результату починаються спекуляції щодо звільнення португальця, який за свої 50 ігор біля керма «червоних дияволів» в Англійській Прем'єр-лізі ще не здобув двох перемог поспіль.

З'явилися повідомлення, що самі гравці більше не вірили в те, що тактика Аморіма спрацює. За даними ESPN, все це спонукало Омара Бераду та Джейсона Вілкокса поговорити з Фернандешем та футболістами команди.

Після зустрічі у керівників залишилося враження, що Аморім все ще має підтримку гравців. Ці переговори не були офіційними і не мали на меті безпосередньо визначити майбутнє португальця, який у листопаді завершить рік на чолі Манчестер Юнайтед. Згідно з деякими припущеннями, однією з причин, чому Аморіма ще не звільнили, є те, що в перший рік його контракту компенсація була б набагато вищою.