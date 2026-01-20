Павло Василенко

Алматинський Кайрат зазнав болісної поразки від бельгійського Брюгге у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів, який відбувся 20 січня на «Астана Арені». Цей поєдинок став останнім домашнім для казахстанського клубу в основному етапі турніру, однак завершився він невтішним розгромом – 1:4.

Поразка залишила Кайрат без перемог після семи турів – одна нічия та шість поразок. Команда з Алмати йде останньою, 36-ю, у таблиці, тоді як Брюгге з сімома очками піднявся на 23-тє місце.

Ліга Чемпіонів, 7-й тур

Кайрат – Брюгге – 1:4

Голи: Садибеков 90+2 – Станкович 32, Ванакен 38, Вермант 74, Мехеле 84.