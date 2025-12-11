Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки виїзного матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге, відзначивши високу психологічну стійкість команди, незважаючи на нові кадрові втрати.

Артета наголосив, що переможного результату було досягнуто в непростих умовах.

«Вечір видався справді позитивним, і я думаю, що у Лізі чемпіонів дуже складно перемагати на виїзді. Ми робили це, попри безліч втрат, особливо в обороні, і навіть уранці ми втратили двох гравців. Мені подобається, як команда відреагувала на це як колективно, так і індивідуально.

Те, що зробив Крістіан Нергор, говорить про те, наскільки він покращує гру всіх нас своїм ставленням, самовіддачею, тим, як він готується і як вміє виступати. Загалом дуже позитивний вечір», — сказав Артета.