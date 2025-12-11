Артета задоволений звитягою Арсенала над Брюгге: «Дуже позитивний вечір»
Наставник відзначив командний характер
близько 1 години тому
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки виїзного матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге, відзначивши високу психологічну стійкість команди, незважаючи на нові кадрові втрати.
Артета наголосив, що переможного результату було досягнуто в непростих умовах.
«Вечір видався справді позитивним, і я думаю, що у Лізі чемпіонів дуже складно перемагати на виїзді. Ми робили це, попри безліч втрат, особливо в обороні, і навіть уранці ми втратили двох гравців. Мені подобається, як команда відреагувала на це як колективно, так і індивідуально.
Те, що зробив Крістіан Нергор, говорить про те, наскільки він покращує гру всіх нас своїм ставленням, самовіддачею, тим, як він готується і як вміє виступати. Загалом дуже позитивний вечір», — сказав Артета.