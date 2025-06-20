20 червня та в ніч на 21 червня за київським часом пройдуть матчі шостого ігрового дня Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. У рамках другого туру вболівальників очікують чотири поєдинки в групах.

Розклад ігрового дня КЧС-2025 на 20 червня (час — київський):

Клубний чемпіонат світу проходить у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. У змаганнях беруть участь 32 клуби, поділені на вісім груп по чотири команди. Дві найкращі з кожної групи виходять до плей-оф.