Рух оголосив про підписання контракту з легіонером
Відомі деталі трудової угоди
близько 2 годин тому
Фото: ФК Рух
Рух оголосив про підписання півзахисника Влада Рейляну. Гравець Зімбру перейшов у львівський клуб на права оренди до кінця сезону з правом викупу.
22-річний молдовський футболіст є вихованцем клубу Зімбру. Загалом у складі кишиневської команди Рейляну провів 120 матчів, забивши 11 м’ячів та віддавши 20 асистів.
Також Влад виступав за юнацькі і молодіжні збірні Молдови.
У першому турі нового сезону Української Прем'єр-ліги команда Івана Федика вдома прийматиме абсолютного дебютанта елітарного дивізіону СК Полтава. Поєдинок заплановано на 1 серпня, початок гри о 18:00.
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