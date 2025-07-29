Футбольний клуб Рух отримав першу ігрову форму в рамках партнерства з італійським брендом Kappa, який поділяє філософію та амбіції львівського клубу.

Концепцію дизайну розробила агенція Brendari — лідер спортивного дизайну в Україні. Саме їхні роботи вже давно формують нову айдентику українського спорту.

Ключовим елементом форми сезону 2025/26 стала латинська фраза Per Aspera Ad Astra — Крізь терни до зірок. Цей девіз візуалізовано у вигляді терну та зірок на формі. У клубі наголошують: наш шлях складний, але ми йдемо ним з вірою, і кожен матч — це крок до власної зірки.

Стиль ігрових номерів також особливий: зірка прорізає цифру, символізуючи шлях через зусилля до визнання.

Це більше, ніж форма. Це — символ незламності. Для тих, хто не шукає легких доріг. Для тих, хто рухається вперед, попри все, — йдеться у повідомленні клубної медіаслужби.

У першому турі УПЛ Рух зіграє проти СК Полтава вдома. Зустріч запланована на п'ятницю, 1 серпня, початок о 18:00.