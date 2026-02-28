Рух орендував захисника Карпат
Відомі деталі угоди
близько 13 годин тому
Фото - ФК Рух
Карпати офіційно оголосили про перехід українського захисника Миколи Киричока у Рух.
Футболіст підписа орендну угоду з жовто-чорними до кінця поточного сезону.
19-річний центрбек дебютував за основну команду Карпат в УПЛ 3 листопада 2025 року в матчі проти черкаського ЛНЗ. Крім того, в активі Миколи один поєдинок за львівську команду в Кубку України.
Наразі Рух посідає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.