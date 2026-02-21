Капітан Руха Денис Підгурський підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Динамо (0:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

У нас є певні проблеми в грі, і одна з них – стандарти. Ми бачили це ще на зборах і намагались це виправити, працювали на тренуваннях над стандартами. Динамо показало, що ми недопрацювали в цьому аспекті й нам ще слід покращити свою гру, аби не допускати таких моментів поблизу своїх воріт. Цей епізод з голом Пономаренка вирішив долю гри.

Я думаю, що це був непоганий матч у виконанні нашої команди. Так, більшість часу Рух провів в обороні. Але це зрозуміло, бо ми грали на виїзді проти Динамо. І хай би яке поле не було в Києві, втім воно однакове для обидвох команд. Ми намагались вибігати в контратаки, пресингувати суперника й інколи нам це добре вдавалось. Руху слід далі працювати, щоб зачепитись за очки в наступних матчах.

Я вдячний всій команді за гру проти Динамо. В нас знову змінилася майже половина складу і зараз свій шанс отримали хлопці, яким по 17-18 років, деякі з них дебютували в УПЛ. Клуб довіряє своїй молоді. На тренуваннях видно, як ці хлопці прогресують - тішить їхнє бажання ставати кращими. З кожним матчем наша команда буде рости й покращуватимуться індивідуальні якості цих молодих футболістів. В клубі є і досвідчені гравці, які підтримують молодь та дають необхідні поради. Це класний досвід для всіх нас, - сказав Підгурьский.