«Рух» перехопив капітана «Львова»

Хавбеку навіть не довелося змінювати місто

Олексій Довгий / Фото - Рух Львів

Півзахисник Олексій Довгий став гравцем «Руху». Про це повідомляє прес-служба клубу.

32-річний футболіст був капітаном «Львова», проте покинув «городян» після закінчення контракту. Хавбек приєднався до принципового суперника на правах вільного агента.

Довгий забив 17 м'ячів і оформив 7 асистів у 237 матчах за клубну кар'єру. Крім «Львова» виступав за кам'янську «Сталь», «Ворсклу», «Волинь», «Динамо-2», «Маріуполь», «Металіст» і «Олександрію».

Раніше повідомлялося, що «Рух» хоче більше 10 мільйонів євро від «Шахтаря» за двох своїх гравців.