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Руні повернувся до МЛС, але вже в якості тренера

Англійцю доведеться знову витягувати клуб з дна
Футбол
12 липня 23:22
Руні повернувся до МЛС, але вже в якості тренера
Вейн Руні / Фото - Sky Sports

36-річний фахівець Вейн Руні очолив «Ді Сі Юнайтед». Про це повідомляє прес-служба американського клубу.

Про тривалість контракту не повідомляється. Раніше англієць виступав за команду в якості гравця, оформивши 25 голів і 14 асистів у 52 матчах.

Раніше Руні покинув «Дербі Каунті». «Ді Сі Юнайтед» посідає передостанню сходинку в Східній конференції.

Також був названий клуб МЛС, який хотів підписати півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського.

Сергій Стаднюк
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Теги

Уейн Руні МЛС Ді-Сі Юнайтед

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