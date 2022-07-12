Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським
Руні повернувся до МЛС, але вже в якості тренера
Англійцю доведеться знову витягувати клуб з дна
12 липня 23:22
Вейн Руні / Фото - Sky Sports
36-річний фахівець Вейн Руні очолив «Ді Сі Юнайтед». Про це повідомляє прес-служба американського клубу.
Про тривалість контракту не повідомляється. Раніше англієць виступав за команду в якості гравця, оформивши 25 голів і 14 асистів у 52 матчах.
Раніше Руні покинув «Дербі Каунті». «Ді Сі Юнайтед» посідає передостанню сходинку в Східній конференції.
Також був названий клуб МЛС, який хотів підписати півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського.
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